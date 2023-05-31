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Ümit Özat'tan Mauro Icardi'nin paylaşımına yanıt!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" açıklamasını yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a çağrıda bulunmuştu. Ümit Özat, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Icardi'ye yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:45
Ümit Özat'tan Mauro Icardi'nin paylaşımına yanıt!
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündem yaratmaya devam ediyor.

Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" açıklaması yapmıştı.

Ümit Özat

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenerek şampiyon olduğu maçta 2 gol kaydeden ve toplamda 21 gole ulaşan Icardi'den önemli bir paylaşım geldi.

Arjantinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını biliyorum. Bütün taraftarım ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi

Arjantinli golcünün bu paylaşımı kısa sürede birçok taraftar tarafından paylaşıldı.

Mauro Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:

ÜMİT ÖZAT'TAN ICARDI YANITI

Ümit Özat, Icardi'in paylaşımının üzerine bir video yayımladı.

Özat, yaptığı paylaşımda, "Icardi, canım kardeşim günaydın. Yeni kalktım baktım ki Instagram'da beni paylaşmışsın. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Yalnız arkadaşlarına hocana camiana sorabilirsin. 2001-2007 arasındaki Ümit Özat'ın kaptanlığındaki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne bu şampiyonluğu yaşardın ne de gol kralı olurdun. Maalesef benim oynamadığım döneme denk geldin. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin. Seni gece 12'de yayınıma davet ediyorum. Geldin geldin, gelmedin Messi'yi çağırıyorum" dedi. 


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