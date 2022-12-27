Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: 'Umudumuzu ligin sonuna kadar taşımak istiyoruz'

27 Aralık 2022 Salı, 21:50

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir kaybetmeyen iyi bir takımla karşılaştıklarına dikkati çekti.

Recep Uçar

"ÇOK POZİSYONA GİRMEDİK"

Ankara deplasmanının her zaman zorlu geçtiğini belirten Uçar, "MKE Ankaragücü hem oyuncu hem de oyun kalitesi olan bir takım. Ömer hoca ve ekibinin gelmesiyle daha güçlü oyunlar oynuyorlar. İkinci dakikada bize yakışmayacak bir gol yedik ve maça mağlup başladık. Bu seyircinin önünde kaliteli bir takıma karşı devam edebilmek bizim adımıza güzeldi" diye konuştu.

Uçar, kısa sürede eşitlik golünü bulduklarını hatırlatarak, "İlk yarı topun arkasında çok iyi durmadık. MKE Ankaragücü ilk yarı bizden çok daha net pozisyonlar üretti. İçeriye 1-1 girmek bizim adımıza kazanç ve şanstı. İkinci yarı daha iyi oynadık, yüzde 100 net pozisyon vermedik. Kontralar aradık, kornerden de gol bulduk. Biz de çok pozisyona girmedik" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZU TAŞIMAK İSTİYORUZ"

"Ligin ilk deplasman galibiyetini aldık" diyen Recep Uçar, şunları kaydetti:

"Bundan önce kazanmaya yakın oynadığımız maçlar oldu ama bunu skora yansıtamamıştık. Bugün ikinci yarı savunma kısmını daha iyi yapıp, ilk defa deplasmanda üç puan aldık. Umarım bundan sonraki süreçte bunu devam ettiririz. Umudumuzu ligin sonuna kadar taşımak istiyoruz. Bugün aslında maçın şifresi, parolası umudumuzu taşıyabilmekti. Alınan üç puan kısmen de olsa umut ışığını biraz yaktı. Çok bir şey kazanmadık, sadece bir maç kazandık. 10 puanla maç fazlasıyla İstanbulspor'un sadece önüne geçebildik. Bundan sonraki süreçte de amacımız, kendi oyunumuzu oynayarak umudumuzu ligin sonuna kadar taşıyan bir ekip olabilmek."