Ümraniyespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ümraniyespor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayımlayacak.
Hafta sonu oynanan Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.
EKSİKLER
Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Jean Philippe Gbamin ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor.
108 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gündür dış sahada kazanamıyor.
Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.
BU TURA NASIL GELDİLER?
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Ümraniyespor ise Efeler 09 Spor'u 4-0, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda oynamaya hak kazanmıştı.
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