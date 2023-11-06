Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:31
Ümraniyespor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mustafa Gürsel yönetimindeki Ümraniyespor, kendi sahasında Andaç Gürkan Kocabıyık'ın ekibi Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

ÜMRANİYESPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Ümraniyespor, ligde oynadığı son maçta Adanaspor deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Tuzlaspor ise kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor'a 1-0 mağlup olmuştu.


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