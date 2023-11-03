TFF'den bilet satışıyla ilgili açıklama: 'TFF müdahalede bulunamaz'

Yayınlanma: 03.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 03.11.2023 - 10:01

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de Tuzlaspor ile ilgili bir televizyon kanalında yer alan haber üzerine, konuya ilişkin bilgi verildi.

Yayımlanan haber için "Yanlış, araştırılmamış, toplumu kasıtlı olarak infiale davet eden ve gerçek dışı" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, statüsü, talimatları ve genelgeleri gereği müsabakaların bilet fiyatları, satışa sunulan koltuk adedi, satışa çıkan bloklar ve özellikle de bilet tahsilatı ile ilgili hiçbir aşamada hiçbir rol almaz. 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile belirli müsabakaların izlenmesi için elektronik kart ve elektronik bilet zorunluluğu getirilmiştir. Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin müsabakalarında da bu zorunluluk gereği 2014 yılından bu yana elektronik bilet satış sistemi uygulanmaktadır. Kulüpler ile e-bilet sisteminden sorumlu firma arasında yapılan sözleşme gereği maç biletlerinin ücretleri ve biletlerin satışa çıkacağı tarih kulüpler tarafından belirlenir ve maç sonrası e-bilet sisteminden sorumlu firma, hizmet bedeli dışında kalan hasılatı doğrudan ev sahibi kulübe gönderir. Türkiye Futbol Federasyonu, bu sürecin hiçbir aşamasında herhangi bir müdahalede bulunmaz. Bu kasıtlı ve yalan haberi alıntılayarak sosyal medya dahil herhangi bir mecrada yayılmasına sebep olan kişilere ve kurumlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu hukuki haklarını saklı tutmaktadır."