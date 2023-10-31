TFF açıkladı... Beşiktaş ve Emre Kocadağ PFDK'ye sevk edildi!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 22:58

Güncelleme: 31.10.2023 - 22:58

TFF, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş A.Ş. Kulübü idarecisi Emre Kocadağ'ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

EMRE KOCADAĞ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrasında şu açıklamaları yapmıştı:

"Kapalı kapılar ardından Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan hesap soracağız. 120 yıllık camia yeniden ayağa kalkacak. Puslu havanın dağılması için arkadaşlarımızla beraber ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Taraftarlarımız müsterih olsun. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum.

Beşiktaş camiasının üstünde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bu bulutların dağılması için üzerime düşen neyse onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını yalnızca iki takıma paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Camia olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün Beşiktaş on bir puan gerideyken bile hakemlerin yaptıkları ortada. Camia olarak kenetlenerek bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bu mücadeleyi arkadaşlarımızla beraber vermeye hazırız."

BEŞİKTAŞ AYRICA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş ayrıca "saha olayları", "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi.