Ümraniyespor'da başkan Tarık Aksar'dan istifa kararı

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da başkan Tarık Aksar görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 21:22
Ümraniyespor'da başkan Tarık Aksar'dan istifa kararı
Abone Ol google-news

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aksar, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sizlere, 4 yıldır gururla hizmet ettiğim Ümraniyespor Başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldığımı bildirmek istiyorum. Bu kararı almamda, kulübümüzün 84 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkma onurunu yaşadığımız günden bu yana geçen süre boyunca maddi ve manevi olarak büyük bir yorgunluğa ulaşmam etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Başkanlığı döneminde kendisine destek olan herkese teşekkür eden Aksar, şunları kaydetti:

"Bir büyük teşekkür de Ümraniyespor camiasına etmek istiyorum. Bana duyduğunuz güven ve desteğiniz için müteşekkirim. Bu süreçte birlikte yaşadığımız anılar, benim için unutulmaz olacak. Ümraniyespor'a olan bağlılığım her zaman devam edecek ve gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip edeceğim. Kongre sürecine yönelik bilgilendirme kulübümüzün resmi sayfaları tarafından yapılacaktır. Hakkınızı helal edin."


Tarık Aksar istifa Ümraniyespor TFF 1. Lig

İlgili Haberler

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem açıklaması: 'Algoritma atayacak'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den hakem açıklaması: 'Algoritma atayacak'
Trabzonspor, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracak

Trabzonspor, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuracak
TFF açıkladı! Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu

TFF açıkladı! Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu

En Çok Okunan Haberler