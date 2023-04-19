Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Ümraniyespor, teknik direktör Recep Uçar'ın görevi bıraktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:43
Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi
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Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, görevinden istifa etti.

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, "Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü" olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır" denildi.

Recep Uçar

RECEP UÇAR'IN ÜMRANİYESPOR KARNESİ

47 yaşındaki teknik direktör, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 28 Ekim 2020'de Ümraniyespor'a teknik direktör oldu.

Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, bu sezon Süper Lig'deki 27 maçında 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Recep Uçar'ın Ümraniyespor karnesi ise toplam 97 maçta 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet aldı.


Recep Uçar Ümraniyespor süper lig istifa

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