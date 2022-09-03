Ümraniyespor'dan VAR hakemlerine 'MasterChef' göndermesi

03 Eylül 2022 Cumartesi, 15:08

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçta, Ümraniyespor'un penaltı beklediği pozisyon ise sosyal medyada gündem oldu. Pozisyonla ilgili VAR'dan orta hakeme herhangi bir çağrı gelmedi.

Ümraniyespor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili VAR hakemlerine gönderme içeren bir paylaşım geldi. Paylaşımda VAR hakemlerinin MasterChef izlediği imasında bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam oynanan HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor müsabakası ile TV’lerin sevilen programı MasterChef’in yayın saatlerinin çakıştığını biliyor muydunuz? Mutlu hafta sonları."