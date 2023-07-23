Ümraniyespor'dan Viktor Klonaridis takviyesi
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, geçen sezon Yunanistan Ligi'nde Atromitos forması giyen Viktor Klonaridis'i renklerine bağladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Yunan forvet oyuncusu Viktor Klonaridis'i kadrosuna kattı.
Viktor Klonaridis
SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Klonaridis, geçen sezon Yunanistan'da Atromitos formasıyla toplam 27 maça çıkarken 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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