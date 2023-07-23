Ümraniyespor'dan Viktor Klonaridis takviyesi

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, geçen sezon Yunanistan Ligi'nde Atromitos forması giyen Viktor Klonaridis'i renklerine bağladı.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 18:15
Ümraniyespor'dan Viktor Klonaridis takviyesi
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Yunan forvet oyuncusu Viktor Klonaridis'i kadrosuna kattı.

Viktor Klonaridis

SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Klonaridis, geçen sezon Yunanistan'da Atromitos formasıyla toplam 27 maça çıkarken 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.


Viktor Klonaridis Ümraniyespor transfer

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