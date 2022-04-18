Umut Bozok, 9 yıl sonra bir ilki başarabilir

18 Nisan 2022 Pazartesi, 15:34

Umut Bozok, bu sezon attığı gollerle Kasımpaşa'nın gol yükünü taşıyan oyuncuların başında geliyor. 15 kez rakip ağları havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 7 de asist yaptı.

Kasımpaşalı oyuncu, kendisi gibi 15 gol atan Atakaş Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile zirveyi paylaşıyor.

9 SEZON SONRA İLK

Umut Bozok, kalan 5 haftada rakiplerini geçmeyi başarırsa Süper Lig'de 9 sezon sonra ilk yerli gol kralı olacak. En son Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'da oynarken 24 golle krallık tacını takmıştı.

Sonraki sezonlarda yabancı oyuncular gol krallığı yarışını önde tamamlamıştı.

BATSHUAYİ VE POHJANPALO TAKİP EDİYOR



Bu iki oyuncuyu 14'er golle Beşiktaşlı Batshuayi ve Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo takip ediyor.

Trabzonsporlu Cornelius ve Vavacars Fatih Karagümrüklü Pesic'in ise 13'er golü var.

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli ise 12 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonsporlu Nwakaeme, Atakaş Hataylısporlu Diouf ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Maxim'in 11'er golü bulunuyor.