Umut Bozok, 9 yıl sonra bir ilki başarabilir
Kasımpaşa'nın forveti Umut Bozok, Atakaş Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. Umut, bu başarısını sezon sonuna kadar sürdürebilirse 9 sezon sonra Süper Lig'deki ilk yerli gol kralı olacak.
Umut Bozok, bu sezon attığı gollerle Kasımpaşa'nın gol yükünü taşıyan oyuncuların başında geliyor. 15 kez rakip ağları havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 7 de asist yaptı.
Kasımpaşalı oyuncu, kendisi gibi 15 gol atan Atakaş Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile zirveyi paylaşıyor.
9 SEZON SONRA İLK
Umut Bozok, kalan 5 haftada rakiplerini geçmeyi başarırsa Süper Lig'de 9 sezon sonra ilk yerli gol kralı olacak. En son Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'da oynarken 24 golle krallık tacını takmıştı.
Sonraki sezonlarda yabancı oyuncular gol krallığı yarışını önde tamamlamıştı.
BATSHUAYİ VE POHJANPALO TAKİP EDİYOR
Bu iki oyuncuyu 14'er golle Beşiktaşlı Batshuayi ve Çaykur Rizesporlu Pohjanpalo takip ediyor.
Trabzonsporlu Cornelius ve Vavacars Fatih Karagümrüklü Pesic'in ise 13'er golü var.
Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli ise 12 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonsporlu Nwakaeme, Atakaş Hataylısporlu Diouf ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Maxim'in 11'er golü bulunuyor.
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