Umut Bozok'un menajerinden flaş açıklama: Kısa zamanda birileri işini kaybedecek

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:31

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla gol kralı olan Umut Bozok, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Fransız ekibi Lorient'e geri dönmüştü.

Transferde adı başta Galatasaray olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılan futbolcu için menajerinden açıklama geldi.

"GÖRÜŞME OLMADIĞINDAN İNDİRİM DE OLMADI"

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Umut ve geleceği hakkında çıkan saçma sapan haberlerden yorulduk. Galatasaray ile görüşme olmadığından indirim de olmadı" ifadelerini kullandı.

"KISA ZAMANDA BİRİLERİ İŞİNİ KAYBEDECEK"

Türkiye'de birçok kişinin Umut transferine dahil olmak istediğinin altını çizen Davo, "Ve bu kişiler gazetelerde yanlış haberler çıkarttı. Sanırım bu yüzden kısa zamanda birileri işini kaybedecek. Bu kişiler aradan çıktıktan sonra Galatasaray'ın daha iyi bir sezon geçireceğine inanıyorum" dedi.

Basında yer alan haberlerde, Galatasaray'ın ilk etapta Umut Bozok ile 1,5 milyon Euro'ya anlaştığı ancak daha sonra yıldız golcünün menajerinin fiyat artırak 2 milyon Euro ücret talebinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Geçtiğimiz sezonun başında Lorient'ten Kasımpaşa'ya kiralık olarak gelen Umut Bozok, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul temsilcisi ile 41 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki santrfor, 20 kez rakip fileleri havalandırarak, ligi gol kralı olarak tamamlamayı başardı.

Bozok, 8 defa da takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu.



