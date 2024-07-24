Umut Bulut futbola veda etti!

Son olarak Sarıyer'de oynayan Umut Bulut aktif futbol kariyerini noktaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:12
Umut Bulut futbola veda etti!
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Türk futbol tarihinde en fazla gol atan oyuncular arasında bulunan Umut Bulut, aktif futbol kariyerini sonlandırdı.

Kariyerinde MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor ve Sarıyer ve Toulouse'da forma giyen Umut Bulut, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

RIZA ÇALIMBAY'IN EKİBİNE KATILIYOR

Bulut, futbol dünyasındaki kariyerini antrenör olarak sürdürme kararı aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibine katılan Umut Bulut, yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.

Futbolculuk kariyerinde 751 maça çıkan ve 233 gol atan Umut Bulut, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.


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