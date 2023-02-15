Umut Nayir kimdir, nereli, kaç yaşında? Umut Nayir hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 10:02

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 10:02

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurtarma çalışmalarının yetersizliği birçok insan tarafından eleştiriliyor. Bir eleştiri de futbolcu Umut Nayir'den geldi.

UMUT NAYİR KİMDİR?

Mehmet Umut Nayir 28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de doğdu. Futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giydi. 2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu. 2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu. 2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma giydi. 27 Temmuz 2018 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 250 bin Euro karşılığında transfer oldu, 31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı. 2020-21 sezonunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı.

UMUT NAYİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2012-2015MKE Ankaragücü

2015-2018Osmanlıspor

2016 Yeni Malatyaspor (kiralık)

2016-2017 Göztepe (kiralık)

2017-2018 MKE Ankaragücü (kiralık)

2018-2021Beşiktaş

2018-2019 Bursaspor (kiralık)

2020-2021Hajduk Split (kiralık)

2021-2022Giresunspor

2022- Eyüpspor

2022- Ümraniyespor (kiralık)

UMUT NAYİR EVLİ Mİ?

Umut Nayir 2021 yılında Enfal Diner ile evlendi. Çiftin 1 oğlu var.

UMUT NAYİR NE DEDİ?

İzmir Depremi'yle ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayan 29 yaşındaki futbolcu, "3 yıl geçmiş bu twitlerin üstünden. Ne noktada olduğumuz ortada. Öfkemi bastıramıyorum. Kendimi masum hissedemiyorum" dedi.