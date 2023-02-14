Hakan Balta'nın eşi Derya Balta kimdir?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:13

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:13

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal Bilgi, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı. 5 kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e, Hakan Balta'nın eşi Derya Balta sahip çıktı ve hastanede bir an olsun yanından ayrılmadı.

DERYA BALTA KİMDİR?

Almanya doğan Derya Balta, 2008 yılında milli futbolcu Hakan Balta ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten 2 erkek çocukları dünyaya geldi. Kendisine ait blog sayfası bulunan Derya Balta burada yaptığı seyahatlerden görüntüler paylaşıyor.



