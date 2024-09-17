Ünal Aysal'dan Fatih Terim açıklaması: 'Galatasaray'da kırgınlık olmaz'
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile aralarındaki buzları erittiklerini açıkladı.
Galatasaray'da 2013-14 sezonu devam ederken Fatih Terim'in görevine son veren yönetimin başkanı Ünal Aysal'la deneyimli teknik direktörün arası yıllardır soğuktu. Aysal, Terim ile Atina'da bir araya gelerek küskünlüğe son verdiklerini söyledi.
"GALATASARAY'DA KÜSLÜK OLMAZ"
Ünal Aysal, konuyla ilgili Hürriyet'e açıklamada bulundu. Aysal'ın sözleri şu şekilde:
"O dönemin şampiyonluk telaşı içinde bu konu oldukça farklı algılandı. Nitekim sonrasında ne benim Fatih hoca hakkında ne de onun benim hakkımda kişisel ve hasmane bir söylemi olmadı. Bir araya geldiğimiz her Galatasaray etkinliğinde karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde merhabalaştık. En son yurt dışında bir restoranda yemek yerken karşılaştık ve karşılıklı olarak sohbet ederek buzları erittik. Galatasaray'da küslük ve kırgınlık olmaz."
FATİH TERİM İLE ÜNAL AYSAL ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI
Söz konusu kırgınlık, Ünal Aysal'ın Fatih Terim hakkında 'Başarılı bir eleman' ifadesiyle başlamıştı.
Deneyimli teknik direktörün Galatasaray ile birlikte Milli Takım'ı çalıştırmak istemesiyle tırmanan gergin süreç Terim'in görevine son verilmesiyle nihayete ermişti.
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