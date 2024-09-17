Sponsorluk anlaşması tartışma yaratmıştı: Galatasaray'dan iddialara yanıt!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:15

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:15

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sosyal medyada konuşulmaya devam eden meritking.news sponsorluğu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Niyazi Yelkencioğlu, Telegol programına canlı yayına bağlanarak, "Çeşitli komplo teoriler, çeşitli kara para söylemleri... Galatasaray adının yanında bu kelimeleri kullanamazsınız. Galatasaray her zaman etik kurallara dikkat ediyor" açıklamasını yaptı.

14 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA AYRINTISI

Anlaşma ile ilgili sorulara cevap veren Niyazi Yelkencioğlu, "meritking.news haber sitesinin sahibi olan firma ile bir anlaşma yaptık. Yabancı bir firma adı, ezbere bilmiyorum. 14 Milyon 65 Bin Dolar + KDV iki senelik rakamdır. Senelik 7 Milyon 30 Bin Dolar + KDV yani. 3 Milyon 155 Bin Dolar + KDV kısmı Sportif AŞ, yani futbolla ilgili olan bölümdür. 3 Milyon 875 Bin Dolar + KDV olan bölüm, basketbol erkek göğüs, kadın basketbol sırt, voleybol kadın ve erkek forma reklamlarını kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

"BU PARA UZAYDAN GELMEDİ"

Açıklamalarına devam eden Niyazi Yelkencioğlu, "İnternette merit yazdığınızda birçok şey çıkıyor. Biz meritking.news ile anlaşma yaptık, bu Merit'in başka bir şey ile alakası yok. Bu para uzaydan gelmiyor, bu anlaşmayı uzaylılarla yapmadık. Bir ay görüştük, o kadar kolay kolay kimse para vermiyor. Galatasaray'a para veriyorlar, sonuçta Galatasaray bir dünya markası ve Türkiye'nin en büyük markası. Galatasaray'a böyle bir par veriliyor olması normal. Yeni kurulan bir sitenin bu parayı nasıl verdiğini ben bilemem, vergi memuru değilim" dedi.

"PARANIN YARISINI ALDIK"

"Parayı aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, "Paranın yarısı hesabımıza geçti. Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarına bu forma ile çıkacağız. Neden çıkmayalım?" açıklamasını yaptı.

"NEDEN FESİH MADDESİ EKLEDİNİZ?"

"Anlaşmaya neden kumar ve yasa dışı bahis durumu olması halinde sözleşme feshedilir maddesi eklettiniz?" sorusunu yanıtlayan Niyazi Yelkencioğlu, "Biz spor portali olan bir şirketle anlaştık. Bu şirket yarın öbür başka amaçlarla kullanıldığı takdirde sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkimiz var. Galatasaray'ın menfaatlerini düşündüğümüz için her türlü anlaşmayı yapmak durumundayız" dedi.

"BU FİRMANIN UZANTISI NE, BİLEMEM"

Canlı yayında sözlerine devam eden Niyazi Yelkencioğlu, "Bu firma Torino, Parma, Eintracht Frankfurt ile anlaşma yaptı. Yakında Monaco ile anlaşma yapacak. Spor kulüplerine sponsor olmuş bir spor portalı. Başka uzantısı nedir bilemiyorum. Bizim anlaşma yaptığımız şeyi biliyorum" diye konuştu.

"KARABORSA KONUSU ARAŞTIRILIYOR"

Gündemdeki karaborsa bileti iddialarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Niyazi Yelkencioğlu, "Karaborsa ile ilgili başkanımız açıklama yaptı. Denetleme Kurulumuz bir aydır çalışmalarını yapıyor. Başkan, SPK'ya gerekli başvuruları yaptı. Başsavcılığa gerekli başvuruları yaptı. Bağımsız Denetleme şirketi ile anlaştık, onlar da araştırma yapıyor. Başkanın sonuna kadar araştırma talimatı var. Bir şey çıktığında en büyük cezayı vereceğimizi söyledi. Eray Yazgan ile iki sene çalıştım, kendim kadar emin olabileceğim arkadaş. İki sene önce ne varlığı, ne arabası, nevi varsa, her şeyi aynı. Nasıl zenginleştiğini düşünüyorlar, bilmiyorum. Varlığı bence aynı. Yine aynı elbiseyi giyiyor, aynı evde oturuyor ve aynı arabaya biniyor. Bora Bey de aynı şekilde. Beraber çalıştığımız arkadaşlar. Yakında zaten sonuç çıkar. Sonucuna herkes katlanacak" dedi.