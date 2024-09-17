Niyazi Yelkencioğlu konuştu: Galatasaray'dan seçim iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:05

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı yönetimin güven tazelemek için seçim kararı alacağı yönündeki iddiaları yanıtladı.

Kendisi hakkındaki istifa iddialarını yanıtlayan Niyazi Yelkencioğlu, "İstifayı düşünmedim, gayet başarılı işler yapıyoruz. Sonuna kadar Galatasaray için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

"SEÇİM KARARI ALMAYACAĞIZ"

"Dursun Özbek seçim kararı alacak ve güven tazeleyecek gibi iddialar var. Bu söylemler doğru mu?" sorusuna cevap veren Niyazi Yelkencioğlu, "Üç buçuk ay oldu, rekor bir oyla seçildik. Cenk Ergün'ün kendisi ve ailesi sosyal medyada hakaretler aldı. Bu yüzden istifa etti. Kendisiyle konuştum, çok üzgün. Neler karşılaştığını bilmiyorsunuz. Sürekli seçim kararı alırsak, altı ayda bir seçim yaparız" ifadelerini kullandı.

"PSG VE CHELSEA ALAMADI"

Transferler için de konuşan Yelkencioğlu, "Transferler neden beğenilmiyor anlamıyorum. Bu hafta gördünüz. Jakobs ve Gabriel Sara'ya laf söylüyorlardı. Jelert, Kopenhag'da çok başarılıydı. Daha sezon başındayız. Ayrıca Osimhen gibi dünya çapında santrfor getirdik. PSG ve Chelsea istedi alamadı. Galatasaray aldı. Peki o zaman hangisi başarısız?" diye konuştu.