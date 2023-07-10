Union Berlin, Attila Szalai için teklifini arttırdı

Bundesliga temsilci Union Berlin, Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi transfer etmek için teklifini arttırdı.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:44
Union Berlin, Attila Szalai için teklifini arttırdı
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Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. 

Macar stoperin Alman Ligi ekiplerinden Union Berlin'e transfer olması bekleniyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Union Berlin, 25 yaşındaki stoper için sarı lacivertli yönetim ile 3 gün önce başlayan görüşmeleri büyük ölçüde sonuçlandırdı.

Szalai'nin menajeri Daniel Kestner, Alman takımıyla yaptığı transfer görüşmelerini ve bazı detayları masaya yatırmak adına dün İstanbul'a geldi.

TEKLİFİNİ ARTTIRDI

Union Berlin'in Fenerbahçe'ye ilk teklifinin 12 milyon Euro olduğu ve bunun reddedildiği öğrenildi. 

Alman kulübünün teklifini 14 milyon Euro'ya çıkarmasınına ardından sarı lacivertlilerin olumlu yanıt verme ihtimali yükseldi.


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