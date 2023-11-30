Union Berlin, Avrupa'yı zora soktu!

Nenad Bjelica'nın takımı Union Berlin, Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Braga ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 07:43
Union Berlin, Avrupa'yı zora soktu!
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Union Berlin, Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Braga ile karşılaştı.

Braga ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Union Berlin'in golü 42. dakikada Gosens'ten geldi. Braga, Djalo ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Braga'da Niakate 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Union Berlin'in başına geçen Bjelica, ilk maçında 1 puan aldı.

Bu sonuçla Braga, 4 puana çıktı. Alman ekibi ise 2 puanla son sırada kaldı. Son hafta Union Berlin, Real Madrid ile karşılaşacak. Napoli ise Braga'yı konuk edecek.


Union Berlin Braga Şampiyonlar Ligi

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