Union Berlin ligde 2. sıradaki yerini korudu! Hertha Berlin 0-2 Union Berlin
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Hertha Berlin ile Union Berlin kozlarını paylaştı. Berlin derbisini misafir takım 2 golle kazandı. .
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 18. haftada Başkent derbisinde Union Berlin, deplasmanda Hertha Berlin’i 2-0 mağlup etti.
Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Union Berlin’in golleri 44.dakikada Danilho Doekhi ve 67. dakikada Paul Seguin’den geldi.
Üst üste üçüncü galibiyetini alan Union Berlin puanını 36’ya çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Hertha Berlin ise 14 puanla 17. sırada kaldı.
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