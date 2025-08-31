Union Saint Gilloise, 9 kişi kalan Anderlecht'i rahat geçti!

Belçika Ligi'nin 6. haftasında, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint Gilloise, evinde Anderlecht'i ağırladı.
Joseph Marien Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Union SG 2-0 kazandı.
Union Saint Gilloise'in galibiyet gollerini 4. dakikada Raul Florucs (p) ve 90. dakikada Promise David kaydetti.
ANDERLECHT 9 KİŞİ KALDI
Anderlecht'te Salibu 81. dakikada, Angulo ise 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Anderlecht mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Bu sonuçla USG, puanını 14'e çıkarırken, Anderlecht ise 9 puanda kaldı.
Belçika Ligi'nin 6. haftasında Union SG, Dender deplasmanına gidecek. Anderlecht ise evinde Genk'i konuk edecek.