Union Saint-Gilloise - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Union Saint-Gilloise, Belçika Kupası finalinde Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:59
Union Saint-Gilloise - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Belçika Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Alexander Matthias Blessin yönetimindeki Union Saint-Gilloise finalde Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Union Saint-Gilloise, yarı finalde kendi evinde karşılaştığı Club Brugge'yi 2-0 mağlup etmişti.

Antwerp ise Oostende'yi 3-0'lık skorla geçerek finalist olmuştu.


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