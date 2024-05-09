Union Saint-Gilloise - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Union Saint-Gilloise, Belçika Kupası finalinde Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Belçika Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Alexander Matthias Blessin yönetimindeki Union Saint-Gilloise finalde Mark van Bommel'in ekibi Antwerp ile karşı karşıya gelecek.
UNİON SAİNT-GİLLOİSE - ANTWERP MAÇI SAAT KAÇTA?
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
UNİON SAİNT-GİLLOİSE - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Union Saint-Gilloise, yarı finalde kendi evinde karşılaştığı Club Brugge'yi 2-0 mağlup etmişti.
Antwerp ise Oostende'yi 3-0'lık skorla geçerek finalist olmuştu.
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