Union Saint-Gilloise futbolcusu Sadiki'den Fenerbahçe itirafı!

Belçika Pro Lig'i ekiplerinden Union Saint-Gilloise forması giyen Noah Sadiki, Anderlecht yenilgisinin ardından konuştu. Sadiki, "Liverpool'u, Fenerbahçe'yi mağlup eden bir takımız. Yeniden o takım olmaya geri dönmemiz gerekiyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:49
Union Saint-Gilloise futbolcusu Sadiki'den Fenerbahçe itirafı!
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Union Saint-Gilloise forması giyen Noah Sadiki, Anderlecht karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Sadiki, "Bu şekilde arka arkaya yenilgi almanız normal, olağan değil. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız çünkü henüz hiçbir şey bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Önümüzde hala 7 maç var ve biz hala şampiyonluk adayıyız. Zor ama şimdi pes etmenin zamanı değil" diye devam etti.

"O TAKIM OLMAYA GERİ DÖNMELİYİZ"

Sadiki, son olarak, "Sonuçlar açısından kötü bir dönemden geçiyoruz ama biz harika bir takımız. Liverpool'u, Fenerbahçe'yi mağlup eden o takım olmaya geri dönmeliyiz. Çok iyi bir takımız ve kalitemizi göstermeliyiz. Aksi takdirde hiçbir anlamı olmaz." sözlerini sarf etti.

UNION SAINT-GILLOISE FORMU

Belçika'da son dönemde düşüşe geçen Union Saint-Gilloise, şampiyonluk turunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Gilloise, normal sezonun son 2 maçından da beraberlikle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE MAÇLARI

Union Saint-Gilloise, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetmişti. Belçika ekibi, Kadıköy'deki rövanşı 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, toplamda 3-1'lik skorla UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkmıştı.


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