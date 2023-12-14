Union Saint-Gilloise - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Alexander Matthias Blessin'in ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.
UNİON SAİNT-GİLLOİSE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UNİON SAİNT-GİLLOİSE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İsrailli hakem Orel Grinfeeld'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Liverpool, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı LASK Linz'i 3-0 mağlup etmişti.
Union Saint-Gilloise ise Toulouse deplasmanından 0-0'lık bereberlik ile ayrılmıştı.
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