Union Saint-Gilloise - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:44
Union Saint-Gilloise - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Alexander Matthias Blessin'in ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Lotto Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrailli hakem Orel Grinfeeld'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Liverpool, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı LASK Linz'i 3-0 mağlup etmişti.

Union Saint-Gilloise ise Toulouse deplasmanından 0-0'lık bereberlik ile ayrılmıştı.


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