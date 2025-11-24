Cumhuriyet Gazetesi Logo
Union Saint-Gilloise maçı öncesi UEFA'dan Eren Elmalı kararı!

Union Saint-Gilloise maçı öncesi UEFA'dan Eren Elmalı kararı!

24.11.2025 21:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Union Saint-Gilloise maçı öncesi UEFA'dan Eren Elmalı kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı'nın durumu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, salı günü sahasında Union SG ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Image

UEFA'DAN EREN ELMALI KARARI

Galatasaray'ın son antrenmanında yer alan Eren Elmalı için UEFA kararını maça saatler kala bildirdi.

TRT Spor'un haberine göre UEFA, TFF'nin verdiği kararın Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olduğunu bildirdi. Buna göre Eren Elmalı, Union SG ve Monaco maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da bu sezon 15 maça çıkan Eren Elmalı, 3 gol attı.

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #Eren Elmalı

İlgili Haberler

Icardi'den eleştirilere cevap: 'Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım'
Icardi'den eleştirilere cevap: 'Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım' Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk peşinde!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk peşinde! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek Galatasaray, Belçika temsilcileriyle 9. randevusuna çıkacak.
Union Saint-Gilloise maçı öncesi Galatasaray'da 6 isim idmana çıkmadı!
Union Saint-Gilloise maçı öncesi Galatasaray'da 6 isim idmana çıkmadı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında salı günü Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak Galatasaray'da 6 isim pazartesi günü yapılan antrenmanda yer almadı.