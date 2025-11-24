Union Saint-Gilloise maçı öncesi UEFA'dan Eren Elmalı kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, salı günü sahasında Union SG ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, bahis soruşturması kapsamında TFF tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı için UEFA'ya başvuruda bulundu.

UEFA'DAN EREN ELMALI KARARI

Galatasaray'ın son antrenmanında yer alan Eren Elmalı için UEFA kararını maça saatler kala bildirdi.

TRT Spor'un haberine göre UEFA, TFF'nin verdiği kararın Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olduğunu bildirdi. Buna göre Eren Elmalı, Union SG ve Monaco maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da bu sezon 15 maça çıkan Eren Elmalı, 3 gol attı.