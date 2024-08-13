Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:44

Güncelleme: 13.08.2024 - 12:44

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı sürüyor.

Sebastien Pocognoli yönetimindeki Union Saint-Gilloise, kendi sahasında Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.



UNİON SAİNT-GİLLOİSE - SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Lotto Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?



Eşleşmenin galibinin Lille'i elemesi halinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacağı karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Slavia Prag, Çekya'da oynanan ilk maçta Union Saint-Gilloise'ı 3-1 mağlup etmişti.