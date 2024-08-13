Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belirleneceği maçta Union Saint-Gilloise, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında kendi sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:44
Union Saint-Gilloise - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı sürüyor.

Sebastien Pocognoli yönetimindeki Union Saint-Gilloise, kendi sahasında Jindrich Trpisovsky'nin ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Lotto Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Eşleşmenin galibinin Lille'i elemesi halinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacağı karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Slavia Prag, Çekya'da oynanan ilk maçta Union Saint-Gilloise'ı 3-1 mağlup etmişti.


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