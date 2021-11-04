Ünlü Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ölümüne neden oldu
Dünyanın en ünlü Amerikan futbolcularından olan Henry Ruggs, salı günü karıştığı kazada bir kadının feci şekilde ölmesine neden oldu.
NFL Las Vegas Raiders oyuncusu Henry Ruggs III, geçtiğimiz salı günü büyük bir trafik kazası geçirdi ve bir kadının feci şekilde ölümüne sebep oldu.
Ruggs'ın neden olduğu kazada bir kadın ve köpeği aracı içinde yanarak can verdi. Bölge başsavcısı Eric Bauman, Henry Ruggs'ın 156 MPH (251 km) hızla gittiğini, kanında alkol oranının legal limitten iki kat daha fazla olduğunu ve 23 yaşındaki bir kadın ile köpeğinin ölümüne yol açtığını söyledi.
Öte yandan Henry Ruggs'ın arabasında dolu bir silah da bulundu.
Görgü tanıkları kazada yanarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Tina Tintor'un çığlıklar içinde kaldığını ve alevlerden dolayı kimsenin talihsiz kadına yardım edemediğini ifade etti.
Henry Ruggs III ilk duruşmasına tekerlekli sandalyede katıldı. Ruggs, 2 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Kefareti 150.000 dolar olarak belirlenen Ruggs'ın ikinci duruşması 10 Kasım'da görülecek.
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