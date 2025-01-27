Ünlü futbolcu uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı
Bir dönem Roma ve Inter'de de forma giyen Belçikalı futbolcu Nainggolan, Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandı.
Belçika ekibi Lokeren-Temse'de forma giyen Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı.
De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi.
Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.
İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında üçüncü lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu.
Etiketler: #Radja Nainggolan #uyuşturucu #tutuklandı
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