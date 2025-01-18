Ünlü gazeteci duyurdu: Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz isim!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 14:31

Güncelleme: 18.01.2025 - 14:31

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'in getirildiği Beşiktaş'ta, futbolcu transferi için çalışmalara hız verildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah beyazlılar, İskoçya'nın Rangers takımından Tom Lawrence ile ilgileniyor.

Solskjaer'in bir dönem formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü de yaptığı Manchester United'ın altyapısından yetişen Lawrence'ın ocak ayında Rangers ile sözleşmesi sona erecek.

31 yaşındaki Galli 10 numara, bu sezon çıktığı 15 maçta 5 kez fileleri havalandırırken, 2 defa da asist yaptı.