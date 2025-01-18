Resmen açıklandı: Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi!
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 + 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Plaftormu'na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır."
OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?
26 Şubat 1973 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Ole Gunnar Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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