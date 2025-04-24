Ünlü gazeteci duyurdu: Osimhen transferinde ters köşe!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:03

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:03

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United'ın yaz transfer döneminde birçok oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.

Manchester United'da ayrılacak isimler kadar takıma dahil olacak futbolcular da merak konusu olurken Victor Osimhen'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Manchester United'ın forvet transferi için Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'le ilgilendiği ve Napoli'ye takasta Rasmus Höjlund'u da teklif edebileceği belirtilmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Athletic muhaberi David Ornstein, Premier Lig'deki Arsenal-Crystal Palace maçı öncesinde NBC Sports'a yaptığı açıklamada Manchester United'ın Osimhen'le ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Manchester United'ın yaz transfer döneminde forvet için önceliğinin Ipswich Town forması giyen Liam Delap olduğunu vurgulayan Orstein transfere ilişkin, "Manchester United için yaz transfer dönemindeki öncelik hücumda. Forvet ve 10 numara arayışındalar. 10 numara transferi için öncelik Wolverhampton'dan 65 milyon Sterlin serbest kalma bedeli olan Matheus Cunha. Takıma gelmek istiyor ancak kişisel şartlarda anlaşmaları gerekiyor. Henüz tamamlanmış bir şey yok ancak anlaşma hızlı bir şekilde gelişebilir" dedi.

Manchester United'ın forvet transferi için Ornstein, "Forvet transferi için ilk aday Ipswich Town'dan Liam Delap. Ipswich küme düşerse 30 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesi var. Chelsea'yle birlikte ilgilenen diğer takımlar da var. Bunun gerçekleşeceğine dair bir garanti yok. Delap, U21 Avrupa Şampiyonası'ndan önce kararını verecektir. Eğer Manchester United, diğer isimlerle ilgilenirse çıkan haberlerin aksine Victor Osimhen bu listede değil. Manchester United'ın gündeminde yok. Diğer adaylara bakacaklardır" ifadelerini kullandı.