Osimhen'in yerine flaş hamle... Galatasaray'dan yıldız forvet operasyonu!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:45

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:45

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ses getirecek bir transfer için kollarını sıvadı. Fransız basını, Juventus'ta kiralık oynayan 26 yaşındaki santrfor Kolo Muani için Cimbom'un devrede olduğunu yazdı.

KOLO MUANİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonsversini almak için çalışmalarını sürdürürken Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sport.fr'de yer alan habere göre Galatasaray, Juventus'un ara transferde PSG'den kiraladığı Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

MUANİ TRANSFERİNDE KOLAYLIK

Haberin detayında Juventus'un Kolo Muani'nin bonservisini alma ihtimalinin düşük görünmesi, sarı-kırmızılı yönetimin iştahını kabarttığı yer aldı.

TRANSFERDE DEV RAKİPLER

Igor Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte Juventus'ta gözden düşen Muani ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi.

MUANİ'NİN PERFORMANSI

PSG, Muani'yi 2023'te Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya almıştı. 2024/25 sezonunda PSG ve Juventus formalarıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Kolo Muani, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.