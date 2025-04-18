Osimhen'in yerine flaş hamle... Galatasaray'dan yıldız forvet operasyonu!
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Victor Osimhen'in yerine Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Randal Kolo Muani'yi düşündüğü iddia edildi.
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ses getirecek bir transfer için kollarını sıvadı. Fransız basını, Juventus'ta kiralık oynayan 26 yaşındaki santrfor Kolo Muani için Cimbom'un devrede olduğunu yazdı.
KOLO MUANİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray, Victor Osimhen'in bonsversini almak için çalışmalarını sürdürürken Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sport.fr'de yer alan habere göre Galatasaray, Juventus'un ara transferde PSG'den kiraladığı Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
MUANİ TRANSFERİNDE KOLAYLIK
Haberin detayında Juventus'un Kolo Muani'nin bonservisini alma ihtimalinin düşük görünmesi, sarı-kırmızılı yönetimin iştahını kabarttığı yer aldı.
TRANSFERDE DEV RAKİPLER
Igor Tudor'un göreve gelmesiyle birlikte Juventus'ta gözden düşen Muani ile Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği belirtildi.
MUANİ'NİN PERFORMANSI
PSG, Muani'yi 2023'te Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya almıştı. 2024/25 sezonunda PSG ve Juventus formalarıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Kolo Muani, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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