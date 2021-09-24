Ünlü kaleci Casillas'ı kızdıran fotoğraflar!
Casillas'ın eski eşi Sara Carbonero, şarkıcı sevgilisi Kiki Morente ile görüntülendi ancak efsane kaleci bu konu hakkında konuşmak istemiyor.
Iker Casillas'ın 2010 Dünya Kupası finalinin ardından canlı yayında öperek hafızalara kazıdığı Sara Carbonero ile ilişkisi geçtiğimiz Mart ayında sona ermişti. 7 ve 4 yaşında iki çocukları bulunan çift, evliliklerini bitirme kararı aldı.
Casillas'ın eski eşi Sara Carbonero, İspanyol müzisyen Kiki Morente ile el ele görüntülendi.
Europapress.es'te yer alan habere göre; Sara Carbonero, Casillas ile birlikteliği sona erdikten sonra yeni bir ilişkiye yelken açarken Iker Casillas'a eski eşinin görüntüleri soruldu.
Carbonero hakkındaki soruyu öfkeyle karşılayan Casillas, "İnsanların benim fikirlerimi önemseyeceğini mi düşünüyorsunuz? Ben böyle düşünmüyorum. Bana artık bunu sormayın çünkü size yanıt vermeyeceğim." dedi.
2010 yılında birlikte olan çift ilişkilerini 2016 yılında evliliğe taşımıştı. Çift Mart ayında boşanmış, Iker Casillas'ın Sara Carbonero'ya kanser tedavisi esnasında destek olmadığı iddia edilmişti.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Emel Sayın’dan Tarık Akan itirafı
- İbrahim Tatlıses'e hapis cezası
- Bahçeli, Erdoğan'a rest çekti
- Canlı yayında gaz çıkarınca işine son verildi
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Önce öldürdüler sonra göbek attılar
- Serdar Ortaç'tan skandal ifadeler!
- 7 isim hakkında ihraç kararı
- Öcalan: CHP haklı, bu hukuk dışı