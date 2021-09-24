Ünlü kaleci Casillas'ı kızdıran fotoğraflar!

24 Eylül 2021 Cuma, 07:23

Iker Casillas'ın 2010 Dünya Kupası finalinin ardından canlı yayında öperek hafızalara kazıdığı Sara Carbonero ile ilişkisi geçtiğimiz Mart ayında sona ermişti. 7 ve 4 yaşında iki çocukları bulunan çift, evliliklerini bitirme kararı aldı.

Casillas'ın eski eşi Sara Carbonero, İspanyol müzisyen Kiki Morente ile el ele görüntülendi.

Europapress.es'te yer alan habere göre; Sara Carbonero, Casillas ile birlikteliği sona erdikten sonra yeni bir ilişkiye yelken açarken Iker Casillas'a eski eşinin görüntüleri soruldu.

Carbonero hakkındaki soruyu öfkeyle karşılayan Casillas, "İnsanların benim fikirlerimi önemseyeceğini mi düşünüyorsunuz? Ben böyle düşünmüyorum. Bana artık bunu sormayın çünkü size yanıt vermeyeceğim." dedi.

2010 yılında birlikte olan çift ilişkilerini 2016 yılında evliliğe taşımıştı. Çift Mart ayında boşanmış, Iker Casillas'ın Sara Carbonero'ya kanser tedavisi esnasında destek olmadığı iddia edilmişti.