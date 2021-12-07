Ünlü pilot Rene Hofer çığ altında kalarak 19 yaşında yaşamını yitirdi
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Avusturyalı genç pilot Rene Hofer çığ altında kalarak yaşamını yitirdi. Haberi Uluslararası Motosiklet Federasyonu iletti.
Motor sporları dünyası Avusturya'dan gelen acı haberle sarsıldı.
19 yaşında olan ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Avusturyalı pilot Rene Hofer trajik bir olay sonucu yaşamını yitirdi.
Acı haberi Uluslararası Motosiklet Federasyonu verdi.
Haber Global'in edindiği bilgiye göre Rene Hofer, 4 Aralık Cumartesi günü saat 14:00 sularında Lungau bölgesinde 11 kişilik bir grup kayakçıyla birlikte 2400 metre yükseklikte kayak yapıyordu.
Pist dışına çıkan kayakçılar düşen çığla birlikte metrelerce aşağıya sürüklendi. Grupta yer alan 8 kişi, 4 metre kadar karın altında gömülü kaldı. Yardım geldiğinde artık çok geçti Rene Hofer dahil 3 kişi hayatını kaybetti.
RENE HOFER KİMDİR?
2016 yılında Dünya Gençler Şampiyonu olan Rene Hofer, 2018 ve 2019 yıllarında 125 cc'de Avrupa Şampiyonasında 3. ve 4. oldu. Ertesi yıl MX2 Dünya Şampiyonası'na dahil oldu.
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