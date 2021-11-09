Ünlü piyanist Fazıl Say: Ali Koç bu işi iyi yapacak
Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kayserispor beraberliğinin ardından yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hala inandığını belirtti.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündem oldu.
Ünlü piyanist, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, sosyal medya hesabından "0-2’ye kadar oyun rezillikti, sonra toparladılarsa da; şanssızlık o mertebede ki; 4 kere direğin içinden döndüğüne kaleci bile şaşırdı, direkler bile şaşırdı. Penaltıcı Mesut'dur. Altay da bir an önce dönsün kardeşim! Bence; şampiyonluk uzaklarda kaldı." paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe taraftarının Fazıl Say'ın bu paylaşımına yaptığı "kulübe başkan olsana" yorumuna ise ünlü piyanistten esprili bir yanıt geldi.
Say, kendisine yapılan yorumlara, "Yahu kardeşim yazmışsınız da; kulübe beni niye başkan yapıyorsunuz? Komiksiniz, orta sahaya Mozart ve Beethoven’i mi transfer edeceğiz? Bence Ali Koç bu işi iyi yapacak. Hala bekliyoruz. Ben destekçiyim hala. Toparlarız.." cevabını verdi. Fazıl Say'ın bu yorumu, kısa sürede gündem oldu.
0-2’ye kadar oyun rezillikti, sonra toparladılarsa da; Şanssızlık o mertebede ki; 4 kere direğin içinden döndüğüne kaleci bile şaşırdı, Direkler bile şaşırdı.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) November 7, 2021
Penaltıcı Mesutdur.
Altay da bir an önce dönsün kardeşim!
Bence;
Şampiyonluk uzaklarda kaldı. @Fenerbahce @FenerHALK
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