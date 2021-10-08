Ünlü spor yorumcusu Önder Özen'den 'yasama, yürütme, yargı' tepkisi
Ünlü spor yorumcusu Önder Özen, katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı 'yasama, yürütme, yargı' tepkisiyle dikkat çekti.
Spor dergisi Socrates'in YouTube kanalında yayınlanan "Önder Özen ile Katılmıyorum" isimli programda ünlü spor yorumcusu ve eski teknik direktör Önder Özen'in 'yasama, yürütme, yargı' ile ilgili tepkisi dikkat çekti.
Önder Özen, programın bir kısmında, "Bizim ülkemizde anayasanın hükümleri belli: Yargı, yasama, yürütme. Belli gibi duruyor en azından. Bir süre öncesine kadar öyleydi" ifadelerini kullandı.
Özen'in bu ifadeleri kullandığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
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