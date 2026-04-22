Yılmaz Vural'dan uyarı: 'Almanya'dan gelenler olmasa...'

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Radyospor'da dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Teknik direktör Yılmaz Vural, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu ve toplumsal sorunları değerlendirdi. Vural, hem sisteme hem de yöneticilere yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

AİLELERE ÇAĞRI YAPTI

Toplumda artan şiddet olaylarına dikkat çeken Yılmaz Vural, eğitimin önemine vurgu yaptı. Radyospor’da konuşan Yılmaz Vural, “10 tane insan ölüyor, biri silahı alıp ortalığı tarıyor. Bu çocuklara ne oluyor? Neden bu hale düşüyorlar? Her şeyin başı aile ve eğitim. Devletimiz güçlüdür, bir halk olarak ricamız yöneticilerin bu meselelere ivedilikle çözüm bulmasıdır" dedi.

Sporun gençleri korumadaki rolüne değinen tecrübeli teknik adam, ailelere çağrıda bulundu:

"Futbol sadece bir spor değil, sosyal bir olaydır. Çocukları 5-6 yaşından itibaren kolektif yaşama, paylaşmaya ve disipline alıştırmak gerekir. Ailelere tavsiyem; çocuklarınızı takım sporlarına yönlendirin, onları sokaktaki tehlikelerden korumanın yolu budur."

"ALMANYA'DAN GELEN OYUNCULAR OLMASA..."

Yabancı kuralı ve harcanan yüksek rakamları eleştiren Vural, yerli oyuncu yetişmemesinden dert yandı:

"Fenerbahçe ve Galatasaray 300'er milyon Euro harcıyor ama oyun temposu İngiltere Ligi'nin yanına yaklaşamıyor. Takımlar oyunla değil, oyuncuyla kazanmaya çalışıyor. Kendi gencimiz varken biz yabancıları burada doyurmak için bir sistem kurmuşuz. Almanya'dan gelen oyuncular olmasa Türk futbolu yandı."

Passolig ve antrenörlere verilen değer üzerinden sitem eden Vural, çarpıcı bir kıyaslama yaptı:

"TFF Passolig kartı bende var ama büyük takımların maçlarına giremiyorum. Yılmaz Vural, Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını izleyemiyor. Yılmaz Vural olarak kapıdan rica minnet girmeye çalışıyorum. Bizi tanımasalar stadyuma almayacaklar. Barcelona'ya, Real Madrid'e yazıyorum adamlar yer veriyor, siz kimsiniz? Burada değer görmüyoruz. Bu kadar saygısızlık olur mu?"

"BÜTÜN SUÇLU ANTRENÖRLER Mİ?"

Teknik direktör değişikliklerinin rekor seviyeye ulaştığını söyleyen Vural, meslek örgütlerini eleştirdi:

"Ligde teknik direktör değişim sayısı 23'e ulaştı. Bütün suçlu antrenörler mi? Kendi derneğimiz (TÜFAD) seminer yapmaktan başka bir şey yapmıyor, antrenör mağduriyetini konuşmuyor. 23 senedir orada oturuyorlar, hiçbir katkıları yok."

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSA..."

Şampiyonluk yarışına ve Okan Buruk'a yönelik eleştirilere de değinen deneyimli hoca, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbol adamı olarak 'Şu şampiyon olur' demem. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa herkesi yenecek. Galatasaray'da Okan Buruk kardeşimizi sürekli tartışmaya açıyorlar. Çocuk kaç kere şampiyon olmuş, Avrupa'da devleri yenmiş; ayıp, kimse ona sahip çıkmıyor."