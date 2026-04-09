Ünlü teknik direktörün yerine geçebilir... Okan Buruk'a sürpriz talip

9.04.2026 16:55:00
Tottenham'ın teklifini reddettiği öne sürülen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın talip olduğu iddia edildi. Buruk'un adının ayrıca Lazio ile de anıldığı belirtildi.

Igor Tudor'la yolları ayıran Tottenham'ın De Zerbi'yi takımın başına getirmeden önce Okan Buruk'un kapısını çaldığı, Buruk'un ise bu teklifi Galatasaray'la şampiyonluk yarışı verdiği için reddettiği iddia edilmişti.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, Okan Buruk bu kez Suudi Arabistan Pro Lig'in son şampiyonu Al Ittihad'ın yakın takibinde. Suudi kulübünde teknik direktör Sergio Conceicao ile önümüzdeki haftalarda resmen yolların ayrılabileceği ve Okan Buruk'un adaylar arasında olduğu belirtildi.

ADI LAZİO İLE DE ANILIYOR

Okan Buruk'un adı bir kez daha Lazio ile anıldı. Maurizio Sarri'nin geleceğine de bağlı olarak Buruk'un ismi İtalyan ekibi için de bir seçenek olarak masada duruyor.

