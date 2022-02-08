Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol'dan Arda Turan'a eleştiri: "Kibirli!"

08 Şubat 2022 Salı, 09:25

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Sarı-kırmızılıların Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı. Basın mensuplarına seslenen Turan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yazdıklarım anlaşılmayacaktır… Ama ben yine de yazayım… Ben sahada olduğum her zaman en tepeye oynadım. Hatırlatayım... 2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız… Oynamadığım sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıkmıştınız. Ben hiçbir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam… Ancak sahada olmadığım, olamadığım zamandan sonra da artık bu algı operasyonuna müsaade etmem.

Unutanlara söyleyeyim, kulübüme 13 milyon Euro kazandırıp gitmiştim… Hiçbir zaman Galatasaray'da olan kontratıma bakmadım. Geri gelebilmek için 6 ay Futbol oynamadım… Merak edenlere Haber vereyim… Benim kontratımda Galatasaray kazanmadığı zaman kazanılacak para, maç başı ücreti yok. Kamp hakkında bir sürü dedikodular, algılar, yalanlar…

Ben ve arkadaşlarım durama yeterince üzülüyoruz.. Ama bana algıyı artık ben sahada iken yapın. Geçen sene oynarken de liderken de el freniydim. Siz benim bu oyunu nasıl oynadığımı bilirisiniz!.. Ama mutlaka ki bir yerlerde bir yara, fesatlık bırakmışımdır, dökülün rahatlayın. 35 yaşında, 2 çocuk babası maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Arda'yım ben…Sizin dilinizden anlattım, belki anlamış gibi yaparsınız."

"BELÖZOĞLU TAKLİDİ"

Arda'nın sosyal medya paylaşımını Socrates YouTube kanalında değerlendiren Mehmet Demirkol tecrübeli futbolcuyu şu sözler ile eleştirdi:

"Bir kere bu açıklama çok kibirli bir açıklama. Arda çok acayip bir profile dönüştü. Kötü bir Fatih Terim ve Emre Belözoğlu taklidine dönüştü. Bu kadar kibirli olunur mu ya! Futbolda iyi oynayamıyorsan eleştirilirsin. Arda'nın ismi Arda olmasa bugün Galatasaray'da olabilir mi? Geçmişi sayesinde oynuyor. Peki ne var geçmişinde Arda'nın? Arda'nın geçmişinde duayen gazeteci dövmek var..."