Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güney Kore, Katar'da düzenlenen Asya Kupası'nın yarı finalinde Ürdün ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:15
Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Asya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klinsmann yönetimindeki Güney Kore, yarı finalde Hussein Ammouta'nın ekibi Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

ÜRDÜN - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?

Katar'da bulunan Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

ÜRDÜN - GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?

Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakem Mohamed Abdulla Hassan Mohd'un yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.

Güney Kore, bir önceki turda karşılaştığı Avustralya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Ürdün ise Tacikistan'ı 1-0'lık skorla geçerek yarı finale yükselmişti.


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