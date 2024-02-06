Ürdün - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güney Kore, Katar'da düzenlenen Asya Kupası'nın yarı finalinde Ürdün ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Asya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klinsmann yönetimindeki Güney Kore, yarı finalde Hussein Ammouta'nın ekibi Ürdün ile karşı karşıya gelecek.
ÜRDÜN - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?
Katar'da bulunan Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
ÜRDÜN - GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?
Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakem Mohamed Abdulla Hassan Mohd'un yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Güney Kore, bir önceki turda karşılaştığı Avustralya'yı 2-1 mağlup etmişti.
Ürdün ise Tacikistan'ı 1-0'lık skorla geçerek yarı finale yükselmişti.
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