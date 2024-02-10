Ürdün - Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ürdün, Asya Kupası Final maçında ev sahibi Katar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Asya Kupası'nda şampiyon belli oluyor
Adnan Hamad yönetimindeki Ürdün, Tintin Marquez'in ekibi Katar ile karşı karşıya gelecek.
ÜRDÜN - KATAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
ÜRDÜN - KATAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çinli hakem Ma Ning'in yöneteceği karşılaşma Sport SMART'tan naklen yayımlanacak.
Ürdün, yarı finalde karşılaştığı Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.
Katar ise yarı finaldeki İran engelini 3-2'lik skorla aşmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'