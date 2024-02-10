Ürdün - Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ürdün, Asya Kupası Final maçında ev sahibi Katar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:10
Ürdün - Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Asya Kupası'nda şampiyon belli oluyor 

Adnan Hamad yönetimindeki Ürdün, Tintin Marquez'in ekibi Katar ile karşı karşıya gelecek.

ÜRDÜN - KATAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Katar'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

ÜRDÜN - KATAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çinli hakem Ma Ning'in yöneteceği karşılaşma Sport SMART'tan naklen yayımlanacak.

Ürdün, yarı finalde karşılaştığı Güney Kore'yi 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. 

Katar ise yarı finaldeki İran engelini 3-2'lik skorla aşmıştı. 


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