Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig'den 3 isim

11 Kasım 2022 Cuma, 10:12

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Uruguay'ın kadrosu açıklandı.

Urugay Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kadroya ilişkin bilgiler paylaşılırken Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte Trabzonspor'dan Maxi Gomez kadroda yer aldı.

Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan Uruguay, bir üst tura kalabilmek için Portekiz, Gana ve Güney Kore ile mücadele edecek.

Turnuvanın grup etabında ilk maçını 24 Kasım'da Güney Kore ile oynayacak Uruguay, ikinci maçında Portekiz'le karşılaşacak ve Gana karşılaşmasının ardından grup maçlarını tamamlayacak.

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastián Sosa

Savunma: Ronald Araújo, Martín Cáceres, Sebastián Coates, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Matías Viña

Orta Saha: Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Matías Vecino

Forvet: Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Darwin Núñez, Luis Suárez, Facundo Torres