Üst üste 4. kez... Formula 1'de şampiyon Max Verstappen!

Max Verstappen, Formula 1'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 4. kez... Formula 1'de şampiyon Max Verstappen!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:34

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrası şampiyonluğunu ilan etti.

27 yaşındaki Hollandalı üst üste ve toplamda 4. şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Las Vegas GP'de Mercedes pilotu George Russell zirveyi alırken, ikinci sırayı Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton aldı. Üçüncü sırayı ise Ferrari'den Carlos Sainz ve dördüncü sırayı yine Ferrari'den Charles Leclerc kaydetti.


Etiketler: #formula 1 #Max Verstappen #Şampiyon

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