Üst üste ikinci kez: Wimbledon'da zafer Alcaraz'ın!
Wimbledon tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, Novak Djokovic'i 3-0 mağlup etti ve üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.
Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.
İlk iki seti 6-2'lik skorla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde skoru 2-0 yaptı.
Çekişmeli geçen ve tie-break'e giden üçüncü seti 7-6 kazanan İspanyol raket Wimbledon'da ikinci kez şampiyon oldu.
2024'TEKİ İKİNCİ GRAND SLAM ZAFERİ
Carlos Alcaraz, Wimbledon şampiyonluğuyla bu sezonki ikinci grand slam zaferine ulaştı.
İspanyol raket, daha önce Fransa Açık'ta şampiyon olmuştu.
Alcaraz'ın kariyerinde toplam 4 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
WIMBLEDON'DA ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Geçtiğimiz sezon Wimbledon'da tek erkekler finalinde yine Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya gelmişti.
Alcaraz, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Djokovic'i 3-2 mağlup ederek kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etmişti.
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