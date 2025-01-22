Jannik Sinner Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı: Rakibi belli oldu!
İtalyan raket Jannik Sinner, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Avustralyalı tenisçi Alex de Minaur'ü 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen isim oldu.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında çeyrek final maçları oynandı.
Tek erkeklerde son şampiyon Jannik Sinner, 1 saat 48 dakika süren maçta 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'ü 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
RAKİBİ BELLİ OLDU
ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) da İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego'yu (55) 3 saat 50 dakika süren karşılaşmada 6-4, 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Sinner ile Shelton, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tek erkeklerdeki diğer yarı final eşleşmesinde ise dünya 7 numarası Sırp Novak Djokovic ile dünya 2 numarası Alman tenisçi Alexander Zverev karşılaşacak.
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