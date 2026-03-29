29.03.2026 09:53:00
Üst üste ikinci zafer... Japonya Grand Prix'sinde kazanan Kimi Antonelli!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'sini Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistteki yarış, 53 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Antonelli, 1 saat 28 dakika 3.403 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Pilotlar klasmanında 72 puanla zirveye yerleşen 19 yaşındaki İtalyan sürücü, Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri oldu.

McLaren takımından Avustralyalı Oscar Piastri, 13.722 saniye farkla ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 15.270 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği Formula 1'de, sezon 3 Mayıs Pazar günü koşulacak Miami Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli (İtalya): 72

2. George Russell (Büyük Britanya): 63

3. Charles Leclerc (Monako): 49

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 25

TAKIMLAR

1. Mercedes: 135

2. Ferrari: 90

3. McLaren: 46

4. Haas: 18

5. Alpine: 16

Red Bull: 16

İlgili Haberler

Bir ilki başardı: Kimi Antonelli Formula 1 tarihine geçti! Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak. 19 yaşındaki İtalyan pilot Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu.
Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini aldı... Kimi Antonelli'den Çin Grand Prix'sinde tarihi zafer! 2026 Çin Grand Prix'sinin kazananı Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu ve F1 kariyerinin ilk zaferini elde etti. George Russell ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sıraya yerleşerek Ferrari ile ilk Grand Prix podyumuna imza attı.
Japonya'da pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin sıralama turlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli pole pozisyonunun sahibi oldu. Takım arkadaşı George Russell ikinci, McLaren'den Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı.