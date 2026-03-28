28.03.2026 11:42:00
Japonya'da pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin sıralama turlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli pole pozisyonunun sahibi oldu. Takım arkadaşı George Russell ikinci, McLaren'den Oscar Piastri üçüncü sırada yer aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de start verilecek.

Formula 1'de sıradaki durak Japonya Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.
Bir ilki başardı: Kimi Antonelli Formula 1 tarihine geçti! Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak. 19 yaşındaki İtalyan pilot Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu.
Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini aldı... Kimi Antonelli'den Çin Grand Prix'sinde tarihi zafer! 2026 Çin Grand Prix'sinin kazananı Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu ve F1 kariyerinin ilk zaferini elde etti. George Russell ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sıraya yerleşerek Ferrari ile ilk Grand Prix podyumuna imza attı.