Uzun atlamada zirve Miltiadis Tentoglou'nun!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Atletizm erkekler uzun atlamada Yunan Miltiadis Tentoglou altın madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:29
Uzun atlamada zirve Miltiadis Tentoglou'nun!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler uzun atlamada Yunan Miltiadis Tentoglou altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler uzun atlamanın finalleri gerçekleştirildi.

Yunan Miltiadis Tentoglou 8.48'le altın madalya kazanırken, Jamaikalı Wayne Pinnock 8.36'lık derecesiyle gümüş, İtalyan Mattia Furlani de 8.34'le bronz madalya elde etti.


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