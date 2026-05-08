Vaclav Cerny'den ayrılık iddialarına sert yanıt: 'Aile üyelerimin sağlığı hakkında...'

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, hakkında çıkan ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Son dönemde teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu yedek bırakması ve sık sık oyundan alması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekerken, Çek yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Özellikle oyuncunun ailesiyle ilgili yaşadığı sorunların performansını etkilediği ve yönetimden ayrılık talebinde bulunduğu iddiaları gündem olmuştu.

Vaclav Cerny ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bu haberleri sert bir dille yalanladı.

Deneyimli futbolcu paylaşımında, "Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın! Sevdiklerimin sağlıklı ve mutlu olması konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum! Ve tam olarak olmak istediğim yerdeyim" ifadelerini kullandı.